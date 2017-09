Avto v ograjo in na streho

MEDVEDJEK – V soboto ob 17.16 se je na avtocesti pri Medvedjeku (občina Trebnje) osebno vozilo zaletelo v odbojno ograjo in pristalo na strehi zunaj cestišča, je sporočila uprava za zaščito in reševanje.



Gasilci PGD Trebnje so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator na vozilu. Reševalci NMP Trebnje so pregledali voznika, oskrbe pa ni potreboval. Obveščene so bile pristojne službe.