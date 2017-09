Avto v ograjo in na streho

LJUBLJANA – Ob 15.46 je na severni ljubljanski obvoznici, na razcepu Koseze iz smeri Podutika proti Brdu, osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo in pristalo na vozišču na strehi.



Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, počistili razlite motorne tekočine, vozilo postavili na kolesa ter do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Ljubljane oskrbeli lažje poškodovanega voznika, poroča uprava za zaščito in reševanje.