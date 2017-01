Avto so mu zasegli

SEČOVLJE – V četrtek ob 9.20 se je na mejni prehod Sečovlje z osebnim vozilom pripeljal 29-letni Izolčan.

Policist je med postopkom ugotovil, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja.

Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in zasegli vozilo ter registrske tablice. Podali bodo obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.