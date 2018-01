Avto se je ustavil prevrnjen na streho

STOPČE – Danes ob 5.47 je v Stopčah v občini Šentjur osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho. Celjski poklicni gasilci so zavarovali kraj dogodka in počistili razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.