Avto se je ustavil, a ne na cesti

SELA PRI VOLČAH – V sredo ob 22.05 je v kraju Sela pri Volčah, občina Tolmin, osebni avto zdrsnil s cestišča.

Posredovali so gasilci PGD Tolmin, ki so vozilo avto dvigalom dvignili na cestišče in posipali razlite motorne tekočine.

Poškodovanih ni bilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.