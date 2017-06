Avto s šestimi ljudmi se je prevračal, 21-letnik hudo poškodovan

SPODNJE GORČE – V soboto deset minut čez polnoč se je na lokalni cesti zunaj naselja Spodnje Gorče zgodila prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. O tem, da je bilo v njem poleg voznika še pet sopotnikov, so sporočili iz PU Celje.

Do nesreče je prišlo, ker je 21-letni voznik vozil prehitro. V blagem desnem ovinku je izgubil oblast nad vozilom in zapeljal v levo v obcestni jarek in trčil v cestni propust. Po trčenju se je vozilo še dobrih 20 metrov prevračalo. Voznik se je v prometni nesreči hudo poškodoval, prav tako pa 17-letni sopotnik na sprednjem sedežu. Drugi štirje sopotniki so bili v nesreči lažje poškodovani.