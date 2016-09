Avto s ceste, reševalci oskrbeli eno osebo

ŠMARJE PRI JELŠAH – V petek ob 23.06 je na relaciji Belo–Stranje, občina Šmarje pri Jelšah, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste.

Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in posuli razlite motorne tekočine z vpojnim sredstvom.

Poškodovana je bila ena oseba, ki so jo na kraju dogodka oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Šmarja pri Jelšah ter jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.