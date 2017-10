Avto s ceste in na streho

ZGORNJI JAKOBSKI DOL – Ob 16.58 so gasilci Gasilske brigade Maribor posredovali po prometni nesreči v naselju Zgornji Jakobski Dol v občini Pesnica, v kateri je osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho.



Gasilci so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih oseb, odklopili akumulator, prevrnjeno vozilo postavili na kolesa in z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Maribora so dve poškodovani osebi prepeljali v UKC Maribor, so zapisali pri upravi za zaščito in reševanje.