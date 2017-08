Avto s ceste, a kje so ljudje?

ZGORNJE TINSKO – V četrtek ob 20.12 je na Zgornjem Tinskem, občina Šmarje pri Jelšah, osebno vozilo zapeljalo s cestišča.

Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina in PGD Šmarje pri Jelšah, ki so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka ter z reševalci nujne medicinske pomoči iz Šmarja pri Jelšah in policisti preiskali območje dogodka, vendar udeleženih oseb ni bilo na kraju, je poročala uprava za zaščito in reševanje.