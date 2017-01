Avto s ceste, eno osebo odpeljali reševalci

PODKRAJ – V četrtek ob 20.40 je na cesti Tomišelj–Jezero v naselju Podkraj (občina Ig) osebno vozilo zapeljalo s cestišča.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator in vozilo potegnili na cestišče. Reševalci NMP Ljubljana so oskrbeli eno osebo in jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.