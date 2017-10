Avto s ceste, ena oseba v bolnišnico

GORICA PRI OPLOTNICI – Ob 0.29 je v naselju Gorica pri Oplotnici (občina Oplotnica) voznik osebnega vozila zapeljal z vozišča, pri čem se je ena oseba poškodovala. Reševalci NMP Slovenska Bistrica so jo prepeljali v UKC Maribor na zdravljenje.

Posredovali so tudi gasilci PGD Slovenska Bistrica in PGD Oplotnica in na vozilu odklopili akumulator, poroča uprava za zaščito in reševanje.