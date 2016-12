Avto prevrnjen, voznik se je izvlekel skozi druga vrata

GROSUPLJE – V četrtek ob 20.47 se je na Ljubljanski cesti v Grosupljem kombinirano vozilo prevrnilo na voznikovo stran.

Posredovali so gasilci GB, PGD Grosuplje in PGD Šmarje-Sap, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator in mesto nesreče posuli z vpojnim sredstvom. Voznik se je brez poškodb izvlekel skozi druga vrata, poroča uprava za zaščito in reševanje.