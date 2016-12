Avto prevrnjen na streho, voznika iščejo

KIDRIČEVO – Danes ob 7.50 je na cesti Spodnje Jablane–Sestrže (občina Kidričevo) osebno vozilo zletelo s ceste in obstalo na strehi v obcestnem melioracijskem jašku.

Gasilci PGD Ptuj so na vozilu odklopili akumulator, vozilo dvignili iz jaška in ga postavili na kolesa ter iz vode v jašku razmastili in popivnali iztekle motorne tekočine.

Ker voznika ni bilo na kraju nesreče, policija okoliščine dogodka še preiskuje, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Pri PU Maribor nam je Miran Šadl povedal, da voznika (še) niso našli, avto pa da je bil odjavljen iz evidenc. O prekršku so tudi obvestili zadnjega lastnika vozila.