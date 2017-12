Avto prevrnjen na streho

GORNJA RADGONA – V ponedeljek ob 11.25 se je v Melah v občini Gornja Radgona osebno vozilo prevrnilo na streho. Poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci NMP Gornja Radgona, gasilci PGD Gornja Radgona pa so nevtralizirali iztekajoče tekočine, odklopili akumulator, očistili cestišče, pomagali usmerjati promet in postavili vozilo nazaj na kolesa, poroča uprava za zaščito in reševanje.