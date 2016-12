Avto prevrnjen na bok

PODBOČJE – Ob 3.22 je na relaciji Šutna–Brezovica v Podbočju, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo na obcestno brežino in se prevrnilo na bok. Pri tem se je poškodovala ena oseba.

Gasilci PGE Krško so zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev, odklopili akumulator, vozilo postavili na kolesa in počistili cestišče.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Brežic so poškodovanega oskrbeli na kraju nesreče in ga nato prepeljali v urgentni center brežiške bolnišnice, je poročala uprava za zaščito in reševanje.