Avto prevrnjen, ena oseba poškodovana

BREŽICE – Ob 7.40 je v kraju Cundrovec v občini Brežice voznik z osebnim vozilom zapeljal ob obcestni jarek in se prevrnil na streho.

Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, oskrbeli lažje poškodovanega udeleženca, odklopili akumulator, preprečili iztek motornih tekočin, nudili pomoč policiji, pomagali avtovleki pri nakladanju vozila in počistili cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.