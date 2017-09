Avto prekrižal pot motoristu

LENART – V sredo popoldne je 33-letni voznik vozil osebni avtomobil v Lenartu po regionalni cesti iz smeri Žerjavcev proti Kidričevi ulici in v križišču pri zavijanju v levo izsilil prednost 70-letnemu motoristu, ki je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal naravnost. V trčenju se je motorist hudo poškodoval in so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor, so sporočili iz PU Maribor.

Policisti bodo voznika osebnega avtomobila kazensko ovadili.