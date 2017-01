Avto prebil ograjo in se prevrnil

IRJE – V petek ob 20.40 je v Irju (občina Rogaška Slatina) osebno vozilo zapeljalo s cestišča, prebilo varovalno ograjo in pristalo na strehi. Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, zavarovali in razsvetlili kraj dogodka, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom sanirali razlite motorne tekočine.

Reševalci NMP Šmarje pri Jelšah so dve poškodovani osebi prepeljali v celjsko bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.