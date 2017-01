HOTAVLJE – V nedeljo ob 21.52 je na cesti v Hotavljah, občina Gorenja vas - Poljane, osebno vozilo zapeljalo s ceste.

Gasilci PGD Škofja Loka in Hotavlje so zavarovali kraj nesreče, rešili voznico, odklopili akumulator in vozilo izvlekli nazaj na cesto.

Delavci CP Kranj so poledenelo cesto počistili in posuli, je poročala uprava za zaščito in reševanje.