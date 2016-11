Avto obtičal na tirih, vanj je trčil vlak

SLOVENSKA BISTRICA – Ponoči so bistriški policisti obravnavali nenavadno prometno nesrečo. Na tirih železniške proge Poljčane - Slovenska Bistrica je namreč obstalo vozilo v katerega je trčil potniški vlak.

Policisti PP Slovenska Bistrica, so bili v jutranjih urah na železniški progi Poljčane – Slovenska Bistrica, obravnavali železniško prometno nesrečo, o kateri je bil OKC obveščen ob 1.08 uri. V kateri ni bil nihče od udeležencev telesno poškodovan. Ugotovljeno je bilo, da je potniški vlak, na katerem so se v času nesreče nahajali štirje delavci Slovenskih železnic in 17 potnikov, trčil v osebni avto, ki je zaradi okvare stal na železniški progi, so sporočili s PU Maribor.

V povezavi z okoliščinami nesreče policisti še vedno zbirajo obvestila. Železniški promet je bil sproščen ob 4.10 uri, materialna škoda, ki je nastala, pa po nestrokovni oceni znaša okoli 40.000 evrov.