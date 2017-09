Avto obstal nad strmino, v njem pa dve osebi

OPLOTNICA – V ponedeljek ob 22.34 je v naselju Malahorna, občina Slovenska Bistrica, osebno vozilo zdrsnilo s cestišča in obstalo nad strmim pobočjem.

Ker je obstajala nevarnost, da bo zgrmelo v globino, sta voznik in sopotnik počakala v njem na prihod gasilcev.

Gasilci PGD Slovenska Bistrica in Oplotnica so vozilo stabilizirali, iz njega rešili dve nepoškodovani osebi in ga z vitlom potegnili nazaj na cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.