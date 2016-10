Avto na streho, voznika rešili gasilci

ŠKOFJA LOKA – Ob 0.17 se je v Puštalu v Škofji Loki osebno vozilo prevrnilo na streho, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Škofja Loka, ki so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom iz vozila rešili ukleščeno osebo.

Reševalcem nujne medicinske pomoči iz Škofje Loke so pomagali pri oskrbi poškodovanca, vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli po cesti razlite motorne tekočine.