Avto na streho, štirje v bolnišnico

LJUBLJANA – Ob 7.39 sta na južni ljubljanski obvoznici pred razcepom Malence v smeri Dolenjske trčili osebni vozili, pri čemer se je eno vozilo prevrnilo na streho.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Barje, zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili razlite motorne tekočine in nudili pomoč reševalcem. V nesreči so se poškodovale štiri osebe, vse so prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.