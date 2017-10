Avto na streho, poškodovala sta se voznica in triletnik

POLICA – Ob 11.01 je na lokalni cesti Polica–Spodnje Brezovo (občina Grosuplje) osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na streho, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Grosuplje in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, postavili vozilo nazaj na kolesa, počistili cestišče in nudili pomoč ponesrečenim do prihoda reševalcev. V nesreči sta se lažje poškodovala voznica in otrok, star tri leta, še en triletnik pa je bil nepoškodovan.