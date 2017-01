GODOVIČ – V petek ob 16.47 se je na regionalni cesti Zala–Godovič osebno vozilo prevrnilo na streho.

Gasilci PGD Idrija so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč policistom pri razsvetljavi in vlečni službi pri nalaganju avtomobila ter nudili prvo pomoč poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Idrija, poroča uprava za zaščito in reševanje.