Avto na bok, ponesrečenec pa v reševalno vozilo

MALI LOČNIK – Ob 9.56 cesti se je na cesti Ljubljana–Ribnica pri naselju Mali Ločnik zgodila prometna nesreča, v kateri se je osebno vozilo prevrnilo na bok.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana in PGD Ribnica, ki so odklopili akumulator vozila ter posuli in očistili cestišče. Do prihoda reševalcev so oskrbeli ponesrečenca, ki so ga nato odpeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.