Avto na bok

KOŠNICA – V ponedeljek ob 8.07 je v Košnici, občina Šentjur, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo na bok.

Posredovali so gasilci PGE Celje, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, vozilo izvlekli na cestišče in postavili na kolesa.

Reševalci nujne medicinske pomoči so eno poškodovano osebo prepeljali v celjsko bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.