Avto na bok

ŠKRILJE – V petek ob 1.26 se je v naselju Škrilje, občina Ig, voznik z osebnim vozilom prevrnil na bok.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so zavarovali kraj, postavili vozilo na kolesa, odklopili akumulator in z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine.

Osebo, ki se je v nesreči poškodovala, so reševalci nujne medicinske pomoči prepeljali na zdravljenje v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.