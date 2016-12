Avto končal na strehi

VIHRE – V petek ob 22.16 se je na cesti Vihre–Gorenje Skopice (občina Brežice) voznik z osebnim vozilom prevrnil na streho, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGE Krško. Zavarovali so kraj nesreče, s tehničnim posegom postavili vozilo na kolesa, pomagali vlečni službi pri nakladanju vozila in počistili razlite motorne tekočine. Poškodovanih ni bilo.