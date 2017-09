LIPICA – V sredo ob 23.54 je na cesti med Lipico in Lokvijo (občina Sežana) osebno vozilo zapeljalo z vozišča in se zaletelo v drevo.

Gasilci ZGRS Sežana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator in nudili pomoč reševalcem NMP Sežana pri oskrbi poškodovanca. Reševalci NMP Sežana so ga odpeljali v SB Izola, poroča uprava za zaščito in reševanje.