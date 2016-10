Avto je zagorel, voznika sta izvlekla občana

DESKLE – V četrtek ob 23.31 je v naselju Deskle, občina Kanal ob Soči, zagorelo osebno vozilo.

Gasilci PGD Kanal so pogasili ogenj in preventivno pregledali okolico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Policija je temu dodala, da je zagorel osebni avtomobil citroen, ki je kasneje pogorel v celoti. Še pred tem sta občana iz osebnega vozila izvlekla 39-letnega voznika, ki se je kasneje sam odpravil proti domu. Znakov kaznivega dejanja niso ugotovili.