Avto izsilil mopedista, trčenje neizogibno

AJDOVŠČINA – Policiste OKC PU Nova Gorica so v petek ob 10.37 obvestili o prometni nesreči v Ajdovščini (blizu tamkajšnje avtobusne postaje), v kateri sta bila udeležena 65-letni voznik kolesa z motorjem in 44-letni voznik osebnega avtomobila. Po prvih ugotovitvah je 44-letnik v križišču izsilil prednost mopedistu, ki je pripeljal po prednostni Goriški cesti. V prometni nesreči se je mopedist huje poškodoval. Prvo pomoč so mu nudili reševalci, nato pa so ga z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

O prometni nesreči so policisti obvestili tudi preiskovalno sodnico okrožnega sodišča in pristojno državno tožilstvo v Novi Gorici. Policisti PP Ajdovščina bodo zoper povzročitelja prometne nesreče glede na podlagi zbranih obvestil in ugotovljenih dejstev ter težo telesnih poškodb ustrezno ukrepali, so sporočili iz PU Nova Gorica.