Avto brez voznika ušel, moškega stisnilo ob drevo

OREHEK – V sredo ob 11.24 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili o dogodku na območju naselja Orehek (občina Cerkno), v katerem je bila ena oseba telesno poškodovana.

»Po sedanjih ugotovitvah se je z dvorišča ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš samodejno premaknilo parkirano osebno vozilo (ročna zavora ni bila zategnjena). Ko je starejši moški (bil je zunaj vozila) to opazil, ga je je skušal zaustaviti in se pri tem poškodoval – osebno vozilo ga je med nenadzorovanim premikom z levim delom stisnilo ob drevo. Na kraju varnostnega dogodka so posredovali tudi reševalci NMP ZD Idrija, ki so ga na kraju zdravniško oskrbeli, kasneje pa so člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika poškodovanca z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center,« so zapisali v poročilu PU Nova Gorica. Na pomoč so priskočili tudi gasilci PGD Idrija.

Policisti PP Idrija bodo v zvezi z obravnavanim primerom s pisnim poročilom obvestili okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.