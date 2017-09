Avto bočno v drevo, potem je padel na spodnjo cesto

ŠKOFIJE, BIVJE – V soboto ob 17.51 so policiste obvestili o prometni nesreči.

Na kraju so ugotovili, da je 35-letna voznica osebnega avtomobila vozila s Škofij proti Bivju, kjer je trčila v osebni avto 52-letne domačinke, ki je pripeljala nasproti. Po trku jo je odbilo s cestišča in čez robnik na travnato površino, kjer je vozilo bočno trčilo v drevo, od tam pa ga je dvignilo in zasukalo za 360 stopinj. Padlo je nazaj na kolesa, in sicer na spodnjo cesto H5.

Povzročiteljici so odredili strokovni pregled v izolski bolnišnici, kamor je bila odpeljana skupaj s sopotnikom, ki se je v nesreči lažje poškodoval. Voznica je utrpela hujše poškodbe (zlom goleni), poroča PU Koper.