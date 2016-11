Avstrijca v Slovenijo po heroin

ŽELEZNA KAPLA – Na začetku tedna sta se 26-letnik iz Velikovca na avstrijskem Koroškem ter njegova 22-letna sopotnica odpravila v Slovenijo, ko sta se vračala čez Jezersko, pa sta padla v naključni policijski nadzor v okolici Železne Kaple - Bele. Med pregledom prtljažnika je pozorni policist odkril 129 gramov visokokakovostnega heroina, ki ga je voznik nabavil v Sloveniji. Očitno se je temu po najdbi razvezal jezik, saj so v nadaljnjem poizvedovanju avstrijski preiskovalci dognali, da je od aprila letos v Sloveniji nabavil 900 gramov heroina, ki si ga je deloma pognal v žile sam, večino pa z dobičkom preprodal. In čeprav je sovoznica zavrnila kakršno koli udeleženost pri nabavi mamil, so oba predali celovškim pravosodnim delavcem, ki so sicer brezposelnega 26-letnika ter sopotnico namestili v pripor. Policisti pri severnih sosedih pa – kot že precejkrat, odkar velja ohlapen schengenski nadzor na nekdanjih železnih mejah – naprej poizvedujejo o uživalcih slovenskega heroina na avstrijskem Koroškem.