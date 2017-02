RADIZEL – Policisti PP Rače so v petek okoli 11.30 ustavili voznika audija TT, ki je v naselju Radizel, kjer je hitrost omejena na 50 km/h, vozil s 110 km/h. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog.

Predpisana kazen za takšen prekršek je 1200 evrov in 18 kazenskih točk.