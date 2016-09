Astro jezdil z 0,82 mg alkohola

ROJE – V torek ponoči so policisti med kontrolo prometa v Rojah pri Šentjerneju ustavili 47-letnega voznika opla astre. Med postopkom so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,82 miligrama alkohola. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene ukradene registrske tablice.

Avtomobil so vozniku zasegli, mu izdali plačilni nalog in o številnih kršitvah seznanili sodišče.