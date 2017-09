Aprilskega roparja prijeli zdaj

MARIBOR – Policisti PP Maribor II so zaključili kriminalistično preiskavo dveh oboroženih ropov. 33-letnik iz okolice Maribora je osumljen, da je 21. aprila letos izvršil oborožena ropa trgovin v Mariboru, med katerima je odtujil denar.

Na podlagi zbranih obvestil so policisti moškemu odvzeli prostost in ga po vseh opravljenih kriminalističnih opravilih privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je zoper njega odredil pripor, poroča uprava za zaščito in reševanje.