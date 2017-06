Anton Horvat ne prizna požigov na Filovskem gaju

MURSKA SOBOTA – Ker 43-letni Anton Horvat iz Filovcev na predobravnavnem naroku ni priznal, da bi v vinorodni domači vasi zažigal vinske kleti oziroma vikende, mu bodo v četrtek na okrožnem sodišču v Murski Soboti začeli soditi po rednem postopku. Po obtožnici, ki jo je spisal višji državni tožilec Branko Murmayer, naj bi Horvat 14. aprila lani zažgal obnovljeno vinsko klet, tožilec pa mu je med preiskavo želel naprtiti še dva požiga v bližnji okolici. Zagrešil naj bi ju 31. julija in 25. avgusta 2015, ko sta pogoreli čudoviti vinski kleti na Filovskem gaju, a zbrani dokazi niso bili dovolj, da bi to vključil v obtožnico. Če bi priznal krivdo, bi višji državni tožilec zanj predlagal leto pogojnega zapora, zdaj pa mu grozi precej hujša sankcija. V kazenskemu zakoniku je namreč zapisano: »Kdor požge tujo hišo ali drugo stavbo, namenjeno za prebivanje, gospodarsko poslopje ali poslovno stavbo, stavbo ali drugo nepremičnino, ki je v javni rabi, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.« A Horvatu, ki je po prijetju nekaj časa preživel v priporu, bo dokaj težko dokazati krivdo. Škode zaradi kaznivega dejanja je bilo za 30.000 evrov, požar je Filovčane tudi močno vznemiril. Andrej Baligač, predsednik Krajevne skupnosti Filovci, je povedal, da ne more razumeti, »kako je lahko nekdo požgal obnovljene kleti, ki so tudi del kulturne dediščine«. Klet, ki stoji ob Marijini kapelici, je bila zgrajena že konec 19. stoletja in obnovljena leta 2008, do požiga je bila na ogled kot kulturna dediščina