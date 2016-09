Anjinega očeta je strah maščevanja bivše žene

LJUBLJANA – Ali je murskoboški center za socialno delo (CSD Murska Sobota) v primeru razreševanja boja med mamo in očetom za skrbništvo nad Anjo Serec res storil vse, da bi zaščitil takrat mladoletno deklico? Po prepričanju sociologa Damirja Kotnika, zaposlenega na CSD, bi to lahko brez težav trdili. Enako velja za državo, kar, kot pravi, dokazuje prisilna izvršba, pa čeprav so vsi vedeli, da bo ta težavna in zelo huda. »Ampak so se odločili, da bodo to kljub temu naredili, da se bo otrok vendarle iztrgal iz okolja, ki je zanj ogrožujoče, in ga premestili drugam,« pravi Kotnik, ki se navezuje na dogodek iz leta 2008, ko so Serčevo, ki je bila stara 14 let, iztrgali iz rok njene matere, čeprav je v pismih CSD Murska Sobota rotila, naj je nikar ne dodelijo očetu, saj, če bi se to zgodilo, razmišlja o samomoru. Domov se je iz otroške bolnišnice v Šentvidu pri Stični vrnila šele februarja 2009, ko je s pomočjo odvetnika Francija Matoza dosegla, da jo je sodišče dodelilo mami. Pozneje je tožila državo, ker je menila, da je bila hospitalizirana brez vsake pravne podlage, a je od zahtevanih 100.000 iztožila le 5000 evrov.

