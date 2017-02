Andrejino truplo v tepihu vlekel po ulici

IZOLA – Izolani, ki pravijo, da je v njihovem kraju vse bolj divje, kar se kriminala tiče, so komaj verjeli, da je kdo sposoben storiti kaj takega. Pred policijskim trakom in zaveso, ki je zastirala pogled na Manziolijev trg in bližnjo picerijo, so ustavljali in zmajevali z glavo. Včeraj okoli druge ure zjutraj je bila sredi Izole ubita 53-letna Andreja Ogreševič, njen krvnik naj bi bil 36-letni Stefan Lango. Neuradno smo izvedeli, da naj bi se možakar nad njo znesel že nekaj dni prej oziroma da naj bi ženska mrtva dva ali tri dni že ležala v stanovanju. »Tri ali štiri dni je njena mačka hodila do mene in sem jo hranil,« nam je povedal starejši gospod ob prizorišču in dodal, da mačke prej pri njem ni bilo. »Ustreljena je,« pa izvemo iz ust drugega gospoda. Kaj je res in kaj ne, bo poskušala dognati policijska preiskava.

