Andreji je prerezal vrat in ob njej ležal tri dni

KOPER – Stefan Lango, predvčerajšnjim je dopolnil 36 let, je v Izoli med 8. in 12. februarjem vzel življenje 53-letni Andreji Ogrešević. Z nožem jo je kar 34-krat zabodel, nato ji je prerezal še vrat. Truplo je zavil v preprogo in ga odvlekel do bližnjih smetnjakov.

Te besede pa niso zapisane v obtožbi, ki bi ga bremenila umora, ampak v tožilskem predlogu za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstveni ustanovi. V svojem svetu halucinacij in blodenj (paranoidna shizofrenija) je bil namreč med dejanjem neprišteven, zato tudi ne more biti odgovoren za svoje dejanje. Kljub temu da so Langu začeli včeraj soditi na kazenskem oddelku okrožnega sodišča v Kopru, je torej že zdaj znano, kaj ga čaka. To je prisilno bivanje na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo. Ukrep sme trajati najdlje pet let, potem pa bo spet prepuščen sebi in soljudem.

