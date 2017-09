Andrejeva morilca v zapor, razkrite dodatne podrobnosti usodne noči

Aleš Olovec in Martin Kovač sta prisluhnila senatu: kriva sta umora na grozovit način, storjenega z naklepom in v sostorilstvu. Foto: Tanja Jakše Gazvoda

KRŠKO – »Kazen je prenizka. Pravzaprav bi bila lahko še tako visoka, nobena ne bi povrnila življenja mojemu bratu Andreju. Edina pravična kazen bi bila dosmrtni zapor, tako pa bosta zdaj v zaporu še živela na naše stroške,« je sodbo 20-letnemu Alešu Olovcu in 29-letnemu Martinu Kovaču komentiral Dejan Cekuta, brat 26-letnega Andreja Cekute, ki je na grozovit način umrl 14. februarja letos pred očmi slovenske javnosti, saj sta krvnika nečloveško mučenje in izživljanje nad nemočnim prijateljem 13. februarja prenašala kar na facebooku.

Poškodbe glave in podhladitev

Šlo je za umor na grozovit način, storjen z naklepom in v sostorilstvu. Tako je sklenil petčlanski senat krškega okrožnega sodišča ter Olovcu izrekel 21 let zapora za umor in leto za nezakonito snemanje (kar pomeni enotno kazen 21 let in 11 mesecev zapora), Kovaču pa leto zapora manj za umor, enako kazen pa za nezakonito snemanje.

