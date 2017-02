Andrejeva krvnika so iz varnostnih razlogov odpeljali iz Novega mesta

ŽABJEK – V Žabjeku, vasici ob lokalni cesti med Podbočjem in Kostanjevico, so ljudje še vedno zgroženi in tudi prestrašeni zaradi zverinskega pretepanja, ki se je končalo s smrtjo Andreja Cekute. Od njega so se poslednjič poslovili v torek .

Bojijo se komentirati ozadje, čeprav marsikaj vedo, strah jih je maščevanja, a eden od domačinov en teden po tragičnem dogodku le zamahne z roko, češ, »vsaka hiša svoj križ nosi«. Danes hiša Martina Kovača sameva. Poln nabiralnik pošte priča, da trenutno v hiši, v kateri se je očitno marsikaj dogajalo, ne živi nihče. Martinovega bolnega očeta so še istega dne, ko so v bližini našli pretepenega Andreja, odpeljali z rešilcem. Da je bilo še pred dnevi tu življenje, pa priča kup sveže nažaganih drv. Žagali so jih v soboto. A kdo se bo grel z njimi?

Martin Kovač in Aleš Olovec sta zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu. Sprva sta bila priprta v Novem mestu, zdaj so ju preselili v Celje. »Pripornika sta bila v Celje premeščena zaradi varnostnih razlogov,« so na naša poizvedovanja odgovorili iz generalnega urada Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.