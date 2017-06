Andrejeva krvnika se bosta zagovarjala zaradi umora

KRŠKO – Tožilstvo je za nasilneža, ki sta februarja v Podbočju tako pretepla 26-letnega znanca, da je dan kasneje umrl, nasilje pa prenašala po facebooku, obtožnico prekvalificiralo v umor. Predobravnavni narok bo razpisan še pred sodnimi počitnicami.

Osumljena brutalnega izživljanja nad nemočno žrtvijo, 20-letni Aleš Olovec in 29-letni Martin Kovač, sta bila pred tem obtožena povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom. Po novem ju obtožnica, ki je že vložena, bremeni suma storitve kaznivega dejanja umora, storjenega v sostorilstvu, ter neupravičenega slikovnega snemanja, prav tako v sostorilstvu. Osumljenca ostajata v priporu, so po pisanju časnika Dnevnik pojasnili na krškem okrožnem državnem tožilstvu. Mladeničema zdaj zaradi umora Andreja Cekute grozi od 15 do 30 let zapora, za neupravičeno slikovno snemanje pa je zagrožena kazen do enega leta zapora.

Odvetnik: Alkohol in druge okoliščine

Odvetnik Dušan Dornik, ki v kazenskem postopku zastopa Olovca, je za Dnevnik potrdil, da je obtožnica že pravnomočna. »Na obtožnico smo se pritožili, vendar je zunajobravnavni senat sodišča našo pritožbo zavrnil,« je povedal Olovčev odvetnik, ki je v preiskavi zahteval tudi oceno sodnega izvedenca psihiatrične stroke o prištevnosti svoje stranke. Pojasnil je, da sta psihiater in psihologinja pregledala oba obtoženca, po njegovih besedah pa sta ocenila, da sta bila Olovec in Kovač le zmanjšano prištevna. To pa pomeni, da sta se svojih dejanj zavedala in sta zato zanje tudi kazensko odgovorna. Na vprašanje o vzrokih za zmanjšano prištevnost pa je Dornik za časnik odgovoril: »Alkohol in druge okoliščine.« Tožilstvo je po pojasnilih odvetnika zavzelo stališče, da je naj bi šlo za umor na grozovit način, saj naj bi žrtev trpela hude bolečine. Tožilstvo je po njegovih besedah sicer ocenilo, da pri umoru ni šlo za direktni naklep, temveč za eventualni naklep, kar je spodnja meja pri dokazovanju naklepa.

Srhljiva noč

Policija je v noči na 13. februar prijela več prijav posnetka pretepa, objavljenega na družbenem omrežju. Policisti so nato z akcijo preverjanja okoli 4. ure zjutraj v okolici Podbočja našli hudo pretepenega 26-letnika, ki so ga reševalci zaradi hudih poškodb prepeljali v UKC Ljubljana, tam pa je dan kasneje umrl. Policisti so kmalu prijeli osumljenca in ju osumili kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let. Po smrti žrtve je tožilec očitano kaznivo dejanje spremenil v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora, zdaj pa je tožilstvo obtožnico prekvalificiralo v umor.