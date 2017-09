Andrejeva krvnika obsojena: Olovcu 21 let, Kovaču 20

KRŠKO – Aleš Olovec in Martin Kovač sta kriva umora. Obtožnica ju je bremenila, da sta pri Podbočju februarja pretepla Andreja Cekuto, zaradi česar je ta pozneje umrl, in napad objavila na facebooku.

Foto: Zore Janoš/Delo

Okrožno sodišče v Krškem je razsodilo, da sta kriva umora na grozljiv način in neupravičenega slikovnega snemanja v primeru, znanem kot »facebook umor«. Olovec je dobil enotno kazen 21 let in 11 mesecev zapora, Kovač pa 20 let in 11 mesecev.

Obema so pripor podaljšali do nastopa kazni.

Tožilka zahtevala 25 let zapora

Tožilka je sicer danes v zaključnih besedah za vsakega zahtevala po 25 let zapora za grozljiv umor v sostorilstvu ter po eno leto zapora za nedovoljeno snemanje oziroma ustrezno enotno kazen.

Obramba Olovca je medtem predlagala, da se obtoženega kaznuje le za posebno hudo telesno poškodbo iz malomarnosti, češ da snemanje, ki sta ga prenašala prek facebooka, ni bilo protipravno.

Obramba Kovača pa je zahtevala oprostilno sodbo, češ da mu niso dokazali, da je storilec očitanih dejanj.