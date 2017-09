Andrej v grozljivih mukah umiral pred očmi javnosti

KRŠKO – »Aleš Olovec, Martin Kovač in Andrej Cekuta so 12. februarja letos, že pred daljšim posnetkom (ta je prikazoval Andrejevo mučenje ter umiranje, in to pred očmi slovenske javnosti, op. p.), snemali svoje početje. Ti posnetki bi lahko razkrili, kaj so delali in kakšne so bile Andrejeve poškodbe, že preden je nastal 23-minutni posnetek. Oba obtožena sta namreč povedala, da so se tistega dne snemali že prej, in ti posnetki gotovo obstajajo,« je dejal Kovačev odvetnik Dušan Medved, ko je sodišču predlagal, da bi se obrnili na sedež družbe Facebook v Ameriko. Njegovemu predlogu je pritrdil Olovčev odvetnik Dušan Dornik, nasprotovala pa mu je tožilka Mateja Roguljič, saj je nepotreben, ker so ključni posnetki zavarovani in so v spisu, zagotovo bi zavarovala tudi druge posnetke, če bi obstajali. Z njenim mnenjem se je strinjal tudi petčlanski senat, ki mu ostane zaslišanje le še ene priče, ki je bila sicer vabljena pred kratkim, a je izostanek opravičila. Tako lahko drug teden pričakujemo sodbo.

