Američanka divjala po slovenskih cestah, dva poškodovana

KOČEVSKE POLJANE – Na cesti pri Kočevskih Poljanah se je okoli 20. ure zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da jo je povzročila 47-letna voznica, ki je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v avtomobil, ki ga je voznik pravilno pripeljal iz nasprotne smeri.

V nesreči sta bila lažje poškodovana voznik in njegova sopotnica.

Policisti so 47-letni ameriški državljanki izdali plačilni nalog zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov.