Američana si bosta Slovenijo zapomnila. Pa ne samo po dobrem

LEPENA – V sredo ob 17.36 so policiste obvestili o vlomu v osebni avtomobil VW touran ljubljanskih registrskih oznak, ki je bil parkiran pri Velikih koritih ob reki Soči, občina Bovec.

Neznani storilec je razbil steklo na prednjih levih vratih vozila in iz notranjosti odtujil torbico z vsebino. V njej sta oškodovanca, 31-letni moški in 30-letna ženska, ameriška državljana, imela poleg osebnih dokumentov tudi gotovino in bančne kartice. Prilastil si je tudi moško športno jakno.

Okoliščine kaznivega dejanja bovški policisti še preiskujejo in bodo po zaključku preiskave podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo, poroča PU Nova Gorica.