Amater! Roparja Blaža je izdal facebook

LJUBLJANA – Srce je padlo v hlače prodajalki v trafiki v Prušnikovi ulici v Šentvidu Nermini B., ko se je prednjo postavil moški s smešnimi sončnimi očali, ki so imela rumena stekla, v rokah pa držal majhno pištolo, za katero kajpak ni mogla vedeti, da je le strašilka. »Dej gnar!« Z ukazom jo je tako prestrašil, da je nesrečnica kar otrpnila in sploh ni mogla seči v blagajno. Nato je stopil na njeno stran pulta ter se ji podobrikal: »Neb' te rad ustrelil.« Vzel je bankovce in kaseto z dvoevrskimi kovanci. Ko je s 587 evri zapuščal Prušnikovo, se je poslovil z besedami: »Da ne bi klicala policije, saj policaji me poznajo.«

No ja, Blaža Mostarja so možje postave spoznali ravno po tem ropu konec aprila, med preiskavo pa so ugotovili, da je pred tem ropal še trikrat. Izkazalo se je, da imajo opraviti s popolnim amaterjem, ki je razdajal svoje biološke sledi ali so ga posnele nadzorne kamere. Obraz roparja s posnetkov se je denimo popolnoma ujemal s fotografijo moškega, ki je bila objavljena na Mostarjevem profilu na facebooku.

